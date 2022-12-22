Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan kamyonda kaçak içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de durdurulan kamyonda 38 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama sırasında şüphelenilen bir kamyon durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 38 şişe çeşitli markalarda kaçak içki bulundu.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Kaçak İçki
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