Kentte 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 4 şüpheliden F.A, sorgusunda, Lice ilçesi kırsalında bu yılın Temmuz ayında teröristler tarafından eğitildiğini söyledi.

Terörist F.A, "Diyarbakır'a bu ayın ilk haftasında bir örgüt mensubu bombayı getirdi. Sonra patlatacağımız yeri görmeye gittik. Planlarımızı yaptık. Bombayı arabaya ben yerleştirdim." dedi. Haziran ayından bu yana bombayı patlatacağı yerin keşfini gerçekleştirdiğini, ve G.T'nin tanıdıkları vasıtasıyla kiraladığı araçta bombayı patlattığını söyledi.

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araçtaki bomba patlatılmış, saldırıda 8'i polis, 9 kişi yaralanmıştı.