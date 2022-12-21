Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyumculara 13 bin lira değerinde sahte altın sattı
[Fotograf: İHA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 3 kuyumcuya 13 bin lira değerinde sahte altın zincir satan kadın gözaltına alındı.
Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki 3 farklı kuyumcuya giden 45 yaşındaki M.A., söz konusu iş yerlerine 13 bin lira karşılığında 3 sahte altın zincir sattı.
Zincirlerin sahte olduğunu fark eden kuyumcular durumu polise bildirdi.
Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri de M.A'yı aynı mahalledeki başka bir kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakaladı.
Gözaltına alınan kadın polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.A'nın sahte altın zincirleri kuyumculara sattığı anlar, iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kayda alındı.
Etiketler: Bursa Altın Dolandırıcılık
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