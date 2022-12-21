Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yaklaşık 2 yıldır HDP önünde eylem yaptıklarını söyledi.

Evlatları için mücadele ettiklerini belirten Koçhan, şöyle konuştu:

"PKK'dan ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Ersin, oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan gel. Yolunuz yol değil. Gelin devletimize teslim olun. Yeter analar babalar ağladı. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar burada eylemimize devam edeceğiz."

Anne Şahinaz Özcan da 6 yıldır çocuğundan haber alamadığını dile getirerek, "HDP şimdi çocuklarımızın nerede olduğunu biliyordur. Biz buradayız, gelip cevabımızı versinler. Çocuklarımızı verinceye kadar burayı terk etmiyoruz. Eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol." dedi.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını dile getiren baba Halit Altun ise "Oğlum, yeter bu acıyı çektik. Orası ne senin, ne bizim, ne de ailemizin yeridir. Bu yanlış yoldan dön. Gel devletin şefkatine sığın. Seni kandırdılar götürdüler. Burada yıllardır acı çekiyoruz. Bu eylemimizi sonuna kadar devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.