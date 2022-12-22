Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 02:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da 3 katlı ahşap binada televizyon patlaması sonucu yangın çıktı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Fatih’te 3 katlı ahşap binanın çatı katında televizyon patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri apartmanda yaşayan daire sakinlerini tahliye etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangını kontrol altına aldı.
Yangın, gece saatlerinde, Fatih Cibali Mahallesi, Haydar Bostanı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir ahşap binada çıktı.
Binanın çatı katında televizyonun patlaması sonucu başlayan yangın hızla yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine giden itfaiye ekipleri apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye etti.
Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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