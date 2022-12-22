Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ile yazı göndererek kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması için uyarı yaptı.

Hayvan sahiplerinin 31 Aralık tarihine kadar il veya ilçe müdürlüklerine başvurarak işlemlerini yapması gerektiği hatırlatıldı.

Sürenin daralması nedeniyle yoğunluk yaşanması, kayıt sisteminde yaşanabilecek problem, yeterli mikroçip bulunmaması gibi nedenlerle vatandaşlardan süre bitiminden önce başvurularını yapmaları istendi.

Beyanname doldurana yaptırım yok

Bakanlıktan ayrıca, 31 Aralık tarihine kadar hayvan sahiplerinin il veya ilçe müdürlüklerine başvurarak beyanname ile başvurmaları halinde, mikroçip uygulamasının ve kayıt işleminin takip eden süreçte herhangi bir yasal yaptırım uygulanmadan tamamlanabileceği vurgulandı.