Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon gerçekleştiren Türk komandolarının, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği ifade edildi.