Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon gerçekleştiren Türk komandolarının, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği ifade edildi.
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