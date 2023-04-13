Sultangazi'de adliye çalışanlarını taşıyan servis aracı devrildi: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde Cebeci Tüneli'nde Adliye personelini taşıyan servis aracı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı yan yattı.

Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi.

Trafik tek şeritten kontrollü sağlandı

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların sağlık durumu ise iyi.