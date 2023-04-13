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Türkiye
DHA 13.04.2023 20:49

Sultangazi'de adliye çalışanlarını taşıyan servis aracı devrildi: 4 yaralı

İstanbul Sultangazi'de adliye personelini taşıyan servis aracı, Cebeci Tüneli'nde kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Sultangazi'de adliye çalışanlarını taşıyan servis aracı devrildi: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde Cebeci Tüneli'nde Adliye personelini taşıyan servis aracı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı yan yattı. 

Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi.

Trafik tek şeritten kontrollü sağlandı

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların sağlık durumu ise iyi. 

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