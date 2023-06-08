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Türkiye
DHA 08.06.2023 03:10

Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katındaki daire alev alev yandı

Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katındaki daire alev alev yandı
[Fotograf: DHA]

Yangın, saat 01.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 89. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı.

Binanın çatı katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm daireyi sardı.

OIay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan daireye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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