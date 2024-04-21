Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi, Demokrasi Caddesi üzerinde meydana gelen yangında, Aytekin Arslan yönetimindeki içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünün peronlara gittiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden şoför yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.