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Türkiye
İHA 21.04.2024 07:20

Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Sultanbeyli’de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
[Fotograf: İHA]

Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi, Demokrasi Caddesi üzerinde meydana gelen yangında, Aytekin Arslan yönetimindeki içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünün peronlara gittiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden şoför yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.

Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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