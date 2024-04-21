İzmir'de parkta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

Akatlar Parkı'nda uyuşturucu satıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı.

Parka giden ekipler, O.G. ve S.U'nun otomobildekilere uyuşturucu sattığını tespit etti.

Polis, O.G. ve S.U. ile otomobildeki M.S, U.K, B.Ç. ve A.E.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda uyuşturucu hap, esrar ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.