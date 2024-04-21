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Türkiye
AA 21.04.2024 06:40

İzmir'de parkta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde parkta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İzmir'de parkta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

Akatlar Parkı'nda uyuşturucu satıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı.

Parka giden ekipler, O.G. ve S.U'nun otomobildekilere uyuşturucu sattığını tespit etti.

Polis, O.G. ve S.U. ile otomobildeki M.S, U.K, B.Ç. ve A.E.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda uyuşturucu hap, esrar ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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