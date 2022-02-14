Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 18:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sultanbeyli'de çatı yangını: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında çatı katında mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın sırasında 11 yaşındaki engelli Yasemin Sülünlü içeride mahsur kaldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Çatı katında mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yangın sırasında 7 çocuğun babaanneleriyle birlikte evde oldukları, babaannenin diğer çocukları kurtarırken, engelli çocuğu çıkaramadığı öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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