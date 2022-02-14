Ramazanoğlu Mahallesi Gürsu Sokak'taki atık kağıt toplama deposunda, işçilerin kaldığı konteynerde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi, depodaki bazı bölümlerde hasar oluştu.