Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sultanbeyli ve Esenyurt gişelerinde ayrı ayrı kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi'nde (OGS) bugünden itibaren ortak geçiş uygulamasının başladığını belirtti.

Söz konusu uygulamayla araçların beklemeden daha hızlı geçiş yapabileceğini söyleyen Bakan Turhan, yeni sistemle OGS ya da HGS geçiş sistemlerinden birine sahip abonelerin, istedikleri gişeyi serbestçe kullanabileceklerini ifade etti.

Turhan, eskiden cezalı olarak nitelendirilen bu geçişlerin ücretinin, bundan sonra abonelerin sahip oldukları karttan düşüleceğini, herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını da ekledi.

Kaynak: AA