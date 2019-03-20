Alınan bilgiye göre, Cizre Asayiş Komutanlığına bağlı birliklerin Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik "Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi " operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda arazi arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler bölgeye gelen helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden biri, yapılan müdahaleye rağmen şehit düştü. Diğer askerin tedavisi sürüyor.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA