Süleymanlı’nın son sakinleri ata toprağına sahip çıkıyor

Denizli'de yıllar öncesinde genç, yoğun ve muhacir nüfusuyla dikkat çeken Buldan’ın Süleymanlı Mahallesi, o eski günlerine hasret duyuyor.

2023 yılında nüfusu 150’ye kadar düşen kırsal mahallede, çobanlık yapan ve 60 yaşında olmasına rağmen mahallenin en genç sakinlerinden birisi olan Habil Gündoğdu, mahalleye misafir olanların karşısına çıkıyor.

182 kuş türüne ev sahipliği yapan ve ekolojik yapısı nedeniyle 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölünün çevresinde kurulan mahallenin gençleri şehir merkezlerine göç edince, kalan son sakinler ata topraklarına sahip çıkmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

"Gençlerimiz hep şehre göç etti"

"Eskiden köyde genç nüfusu bir hayli vardı" diyen ve 50 yıldır aynı kırsal Süleymanlı Mahallesi'nde çobanlık yapan Habil Gündoğdu, şimdilerde o nüfustan eser kalmadığını söylüyor.

Köyün eski günlerine hasret kaldığını belirten Gündoğdu, "Eskiden yayla dediğimiz bu bölgede çok sayıda çoban olurdu. Şimdilerde 3-4 sürüye kadar düştük. Eskiden büyük hayvanlarda burada yayılırdı. Artık onlar hiç olmuyor. Köyümüzde insan kalmadı. 50-55 yaşının altında birey bulamazsınız. Gençlerimiz hep şehre göç etti. Burada şu an çobanlık yapan en genç insan 50-55 yaşlarında. Korkum o ki bizlerde bıraktık mı kimse kalmayacak" diye konuştu.