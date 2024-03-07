Açık 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 07.03.2024 22:03

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandı

Ankara'da, Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, motosikletiyle gittiği sırada önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Yola savrulan Rahman, ağır yaralandı.

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandı
[Fotograf: DHA]

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarında meydana geldi. Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden hafif ticari araca çarptı.

Kazanın şiddetiyle motosiklet devrilirken Rahman, metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Hastanede yoğun bakım sevisine alınan Rahman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
Ankara Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:36
Biden'dan İsveç'e NATO üyeliği tebriği
23:24
Hakkari'de kar yağışı etkili oldu
23:21
Güney Afrika'da elektrik kesintileri Johannesburg'u susuz bıraktı
23:20
Bakan Uraloğlu: Ülkemizi 29 bin kilometrelik bir demir yolu ağıyla donatacağız
23:03
Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda arıza
22:56
Fransa hükümetinden ramazanda camilerin güvenliğini sağlama talimatı
Paris'te Seine Nehri yükseldi
Paris'te Seine Nehri yükseldi
FOTO FOKUS
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ