Su samurları Yenikapı ve Zeytinburnu sahillerinde görüntülendi19 Kasım 2019 Salı 10:07 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 10:19
İstanbul'da Yenikapı ve Zeytinburnu sahilinde balık tutan vatandaşlar, 2 su samuru ile karşılaştı. Tuttukları balıklarla su samurlarını besleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İstanbul'da daha önce Küçükçekmece Gölü'nde görüntülenen su samurları, bu kez Yenikapı ve Zeytinburnu sahillerinde cep telefonu kameralarına yansıdı. Balıkçıların yanına kadar gelen 2 su samurunu vatandaşlar besledi.
Su samurlarını gören balıkçı Atilla Aydoğdu, önce kedi sandığını söyledi.
"Yardım edecektim ama baktım suya balık gibi dalıp dalıp çıkıyorlar, şaşırdım. Daha önce doğal ortamda görmedim. Su samurunun sadece nehirlerde olduğunu düşünürdüm. Midye ve balık yiyerek beslendiğini düşünürdüm ama denizde görünce şaşırdım."
Mehmetcan Sevgi ise, su samurunu balık sandığını anlatarak, "Defalarca gördük. Tutmak istedim ve suya girdim, kıştı. Oynuyordu benimle, gidip geliyordu. Birisi 'Isırırsa seni parçalar' diye uyardı. Defalarca gördük su samurunu" dedi.
Kaynak: DHA