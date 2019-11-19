İstanbul'da daha önce Küçükçekmece Gölü'nde görüntülenen su samurları, bu kez Yenikapı ve Zeytinburnu sahillerinde cep telefonu kameralarına yansıdı. Balıkçıların yanına kadar gelen 2 su samurunu vatandaşlar besledi.

Su samurlarını gören balıkçı Atilla Aydoğdu, önce kedi sandığını söyledi.

"Yardım edecektim ama baktım suya balık gibi dalıp dalıp çıkıyorlar, şaşırdım. Daha önce doğal ortamda görmedim. Su samurunun sadece nehirlerde olduğunu düşünürdüm. Midye ve balık yiyerek beslendiğini düşünürdüm ama denizde görünce şaşırdım."

Mehmetcan Sevgi ise, su samurunu balık sandığını anlatarak, "Defalarca gördük. Tutmak istedim ve suya girdim, kıştı. Oynuyordu benimle, gidip geliyordu. Birisi 'Isırırsa seni parçalar' diye uyardı. Defalarca gördük su samurunu" dedi.

Kaynak: DHA