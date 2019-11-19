Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kentte uyuşturucu ticareti ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.N.A, O.O, H.B.D, A.K, M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla, A.A. ile M.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli S.K. ve N.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA