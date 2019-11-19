Bursa Teleferik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 144 kabiniyle saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip teleferiğin kışlık bakımları tamamlandı.

Kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, 19-25 Kasım'da öğretmenlere ve yanında gelen bir öğrenciye tek seferlik ücretsiz gidiş-dönüş imkanı sağlayacak.

Öğretmenlerin bu hizmetten faydalanabilmesi için öğretmen kimliğini göstermesi zorunlu.

Kaynak: AA