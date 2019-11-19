Uludağ'a çıkan teleferik öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek19 Kasım 2019 Salı 09:15 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 09:29
Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, 25 Kasım Pazartesi gününe kadar öğretmenlere ve yanlarındaki bir öğrenciye ücretsiz hizmet verecek.
Bursa Teleferik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 144 kabiniyle saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip teleferiğin kışlık bakımları tamamlandı.
*Değerli öğretmenlerimiz, Bursa Teleferik 19-25 Kasım'da (19'u ve 25'i dahil) sizlere ve yanınızda gelecek 1 öğrencinize gidiş-dönüş tek sefer olmak üzere ücretsizdir.— Bursa Teleferik (@TeleferikBursa) November 18, 2019
Belge ibrazı zorunludur.#Bursa #BursaTeleferik #Uludağ #BursaDuyuru #ÖğretmenlerGünü pic.twitter.com/s8fvCLo6vs
Kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, 19-25 Kasım'da öğretmenlere ve yanında gelen bir öğrenciye tek seferlik ücretsiz gidiş-dönüş imkanı sağlayacak.
Öğretmenlerin bu hizmetten faydalanabilmesi için öğretmen kimliğini göstermesi zorunlu.
Kaynak: AA