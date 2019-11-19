Türkiye
Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı19 Kasım 2019 Salı 09:06 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 09:12
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kofçaz ile Babaeski ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Fas, Filistin ve İran uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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