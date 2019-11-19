Türkiye
Adana'da park halindeki araç kundaklandı19 Kasım 2019 Salı 07:43 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 07:41
Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobilin üzerine benzin dökerek kundakladı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis, eşkali uyan iki kişiyi gözaltına aldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Sibel Mantaş'a ait 01 GS 307 plakalı otomobilin üzerine benzin döküp, ateşe verdi.
Otomobil alev aldıktan sonra şüpheli, olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, kundaklanan otomobili söndürdü.
Kundaklamaya ilişkin soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerasından eşkali uyan iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
Kaynak: DHA
Etiketler: otomobil kundaklama Adana