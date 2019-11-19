Türkiye
Elektrik panosunda çıkan yangın 4 ev, 6 samanlık ve ahırı kül etti19 Kasım 2019 Salı 10:30 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 10:36
Bolu'da bir köyde çıkan yangında 4 ev, 6 samanlık ve bir ahır yandı. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.
Merkeze bağlı Tekkedere köyü Devren Mahallesi'nde sabaha karşı Muammer Öztürk'e ait evin elektrik panosunda yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede büyüyen yangında alevler, Öztürk'ün evinin yanı sıra Halit, Yetiş ve Adem Öztürk'e ait evlere de sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürme çalışması başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
4 ev, 6 samanlık ve bir ahırın yandığı ve can kaybının yaşanmadığı yangını, uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA