Türkiye

Elektrik panosunda çıkan yangın 4 ev, 6 samanlık ve ahırı kül etti

19 Kasım 2019 Salı 10:30 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 10:36

Bolu'da bir köyde çıkan yangında 4 ev, 6 samanlık ve bir ahır yandı. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.