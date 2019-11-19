Türkiye
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı19 Kasım 2019 Salı 09:44 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 09:57
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 10'u aktif görevde, 17 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 10'u aktif görevde 7'si ise ihraç edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: DHA