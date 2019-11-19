Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede, yer yer pus ve sis beklenirken sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA