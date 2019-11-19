Türkiye
Marmara'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek19 Kasım 2019 Salı 09:48 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 09:54
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer pus ve sis bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede, yer yer pus ve sis beklenirken sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA