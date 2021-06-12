Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Su borusuna sıkışan kedileri itfaiye kurtardı
Kastamonu'da su borusuna sıkışan iki yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kediler sahiplerine teslim edildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri, çalışma alanındaki su borularından kedi sesi duydu.
Bunun üzerine harekete geçen kişiler, kedileri boruların içinden çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan kişiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye ulaşan ekipler, boruların etrafını kazarak kedilere ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yavru kediler kurtarıldı.
Kurtarılan kediler sahiplerine teslim edildi.
Etiketler: İtfaiye
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