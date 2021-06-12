Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
FETÖ’ye üye oldukları gerekçesi ile haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişinin hücre evlerinde saklandıkları belirlendi.
Söz konusu adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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