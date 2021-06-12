Kaza, İslahiye-Hatay karayolu Kırıkçalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Hatay’da uzman çavuş olarak görev yapan Kadir Ç.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Yolda savrulan araç bir eve çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Araçta bulunan yolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücünün ise tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.