Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 04:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pendik’te seramik atölyesinde yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Pendik'te seramik atölyesi olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kavakpınar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında seramik atölyesi olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yoğun dumana maruz kalan mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.
Yangın söndürüldü
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Görgü tanığı Dursun Özen, "Seramik atölyesinin fırın kısmında yangın çıkmış. Kolilere sıçramış, yanıyor şimdi. İçerde kimse yok. Yangın kontrol altına alındı" dedi.
Etiketler: Yangın
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