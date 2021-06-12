Kavakpınar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında seramik atölyesi olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yoğun dumana maruz kalan mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.

Yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Görgü tanığı Dursun Özen, "Seramik atölyesinin fırın kısmında yangın çıkmış. Kolilere sıçramış, yanıyor şimdi. İçerde kimse yok. Yangın kontrol altına alındı" dedi.