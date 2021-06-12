Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 01:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan bir panelvan, önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Tayfun Şengönül'ün kullandığı panelvan araç, Karacaoba mevkisinde aynı yönde giden H.K'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Araçta sıkışan Şengönül, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Şengönül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Şengönül'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken tır sürücüsü gözaltına alındı.
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