Genci yaşlısı poz verdi, mis gibi kokan lavanta tarlasında bol bol fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

Lavanta, Trakya ekonomisinin önemli değerlerinden.

Bölgede, Edirne Valiliği'nin düzenlediği "Lavanta Tarla Günleri" başladı.

[Fotoğraf: AA]

Lavantada hasat zamanı

4'üncüsü gerçekleştirilen lavanta tarla günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Tarla günlerinde canlı müzikten kurgusal konsept fotoğrafçılığa kadar birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

İlk gün hasada gelenler tarlada kollarını sıvadı. Toplanan çiçekler makinede çekilip yağı çıkarıldı. Lavanta özünden şerbet yapılıp misafirlere sunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Düğün sonrası tarlaya koştular

Uçsuz bucaksız eflatun tarlalar, fotoğraf çekmek isteyenlerin gözde durağı oldu. Düğün sonrası bir çift de soluğu lavantaların arasında aldı.

Etkinlik, 15 Haziran'a kadar sürecek.