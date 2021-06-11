İlçeye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde, Turgay A. yönetimindeki minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan 15 kişi hastanelere kaldırıldı

Kazada, 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Sağlık görevlileri yaralı yolcuları olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yolcuların, günübirlik gezi için Perşembe Yaylası'na gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.