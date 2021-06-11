Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 22:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ordu'da minibüs devrildi: 15 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Ordu'nun Aybastı ilçesinde günübirlik gezi için giden yolcuları taşıyan minibüs, dönüş yolunda devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde, Turgay A. yönetimindeki minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralanan 15 kişi hastanelere kaldırıldı
Kazada, 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Sağlık görevlileri yaralı yolcuları olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yolcuların, günübirlik gezi için Perşembe Yaylası'na gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:33
- 23:18
- 23:13
- 22:54
- 22:44
Sıradaki Haber
Yıldırım isabet eden 23 koyun telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz