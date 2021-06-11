Hollanda'da uzun yıllar çiçek seralarında çalıştılar. Dönerken oradan getirdikleri şakayık tohumlarını Yozgat'ta ekmeye başladılar. Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Kardeşlerden girişimcilik örneği

Hollanda'da bir süre çalıştıktan sonra yurda dönen Bülent ve Murat Höke kardeşler bir girişimcilik örneğine imza attı.

Getirdikleri şakayık tohumları bozkıra uyum sağlayınca üretim alanını genişlettiler.

Hobi olarak başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Üretici Murat Höke, "2014'te hobi olarak 250 kök ile başladık. Burada güzel olduğu için de geliştirmeye karar verdik. 6 dönümlük bir yerde 15 bin tane kök diktik" dedi.

Şakayıklar mayıs ayının sonunda açmaya başlıyor, hasadı ise bir ayda tamamlanıyor. Tomurcuk halinde toplanan şakayıklar soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor.

Şakayıklara büyük talep

Çiçekler, gelin buketlerinde ve düğünlerde sıklıkla kullanılıyor.

Yozgat'ta üretilen şakayıklar Hollanda ile rekabet ediyor.

Yurt içinde ve yurt dışında yoğun talep gören çiçekler üreticisinin yüzünü güldürüyor.