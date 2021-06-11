Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 19:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da 73 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da 73 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağbeli mahallesindeki ormanlık alanda yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede yapılan aramalarda 37'si Afganistan, 23'ü Pakistan, 8'i Suriye, 3'ü İran ve 2'si Irak uyruklu olmak üzere 73 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan şüphelileri yakalama çalışmaları da devam ediyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Antalya
Sıradaki Haber
Kaybolan koyunlar dronla bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz