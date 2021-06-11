Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağbeli mahallesindeki ormanlık alanda yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede yapılan aramalarda 37'si Afganistan, 23'ü Pakistan, 8'i Suriye, 3'ü İran ve 2'si Irak uyruklu olmak üzere 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan şüphelileri yakalama çalışmaları da devam ediyor.