Sağanak şiddetini artırdı. Sokaklar ve yollar göle döndü.

Yaz yağmurları su baskınlarına ve hasara neden oldu.

Bolu'da sağanak sele neden oldu

Bolu, sağanağın ardından sele teslim oldu.

Borazanlar Mahallesi'nde rögarlar taştı, suyla kaplanan yollarda araçlar güçlükle ilerledi, sürücüler zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Bazı binaların alt katını da su bastı.

Ekipler yağmurun etkilediği bölgelerde temizleme çalışması yaptı.

Isparta ve Eskişehir dolu ile beyaza büründü

Isparta'da etkili olan sağanak zaman zaman doluya dönüştü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde de dolu etkili oldu.

Fındık büyüklüğündeki dolu kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. İlçede tarım alanları zarar gördü.

Konya'da yollar göle döndü

Konya Beyşehir'de de sağanak ve dolu vardı. Kısa sürede etkisini arttıran dolu sokakları göle çevirdi.

Ankara'da işçilerin çadırlarını su bastı

Ankara Haymana'da kuvvetli yağışın etkili olduğu yerler arasındaydı. Kadıköy Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarına su doldu.

Konya-Ankara kara yolu Gölbek Mahallesi mevkiinde de ulaşım aksadı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: AA (Ankara'da sağanak, Sincan ilçesinde bazı yol ve köprülerin kapanmasına neden oldu.)]