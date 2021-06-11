Bilecik’in Bozalan köyünde yaşayan E.B, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak çiftliğinden 52 koyunun açık ahır kapısından çıkıp kaybolduğunu söyledi.

Dronla çiftlik çevresinde arama yapıldı

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çiftlik çevresinde ve güzergâhında dron ile arama yaptı.

Kaybolan 52 koyunun çiftlikten yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Karaağaç köyü, Karakaya mevkiinde olduğu tespit edildi. Bulunan hayvanlar sahibi E.B.’ye teslim edildi.