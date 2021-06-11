Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Plastik şişe içine sıkışan kaplumbağa kurtarıldı
Doğaya bilinçsizce bırakılan her atık, canlılar için büyük bir tehdit. Siirt'te plastik şişe içinde sıkışan bir kaplumbağa, tesadüfen karşılaşan bir grup sporcu tarafından kurtarıldı.
Hareket etmekte güçlük çektiği için ne besin ne de su buluyordu. Zor durumdaki kaplumbağayı sporcular kurtardı.
Siirt'te bir grup genç, bisiklet sürmek için doğaya çıkmıştı.
Yolda bir kaplumbağanın hareket etmekte zorlandığını fark etti.
Kaplumbağanın, altı ve üstü kesilen bir plastik şişe içerisinde sıkıştığı görüldü.
Günlerdir aç susuz kalan kaplumbağa kurtarıldı
Hayvanın sıkıştığı şişe kesildi ve günlerdir çektiği eziyetten kurtarıldı.
Gençlerin su ve çeşitli besinler verdiği kaplumbağa doğal yaşam alanına tekrar bırakıldı.
Etiketler: Doğal Yaşam
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