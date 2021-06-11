Hareket etmekte güçlük çektiği için ne besin ne de su buluyordu. Zor durumdaki kaplumbağayı sporcular kurtardı.

Siirt'te bir grup genç, bisiklet sürmek için doğaya çıkmıştı.

Yolda bir kaplumbağanın hareket etmekte zorlandığını fark etti.

Kaplumbağanın, altı ve üstü kesilen bir plastik şişe içerisinde sıkıştığı görüldü.

Günlerdir aç susuz kalan kaplumbağa kurtarıldı

Hayvanın sıkıştığı şişe kesildi ve günlerdir çektiği eziyetten kurtarıldı.

Gençlerin su ve çeşitli besinler verdiği kaplumbağa doğal yaşam alanına tekrar bırakıldı.

