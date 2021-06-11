Bidon taşıdılar, balyozla kamyon lastiği ittiler, şınav çektiler..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiyeci olmak isteyen kadın adaylar, yazılı sınavın ardından zorlu parkurlarda ter döktü.

10 ayrı etapta yarıştılar

Yorgun düşüp yere serilenler de oldu, sonuna kadar direnenler de...

Kronometre tutuldu, adaylar 10 ayrı etapta yarıştı.

541 kişi işe alınacak

Uygulama sınavları 16 Temmuz'a kadar devam edecek.

Başarılı bulunan 541 kişi, İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nda iş başı yapacak.

