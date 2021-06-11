Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 21:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
İtfaiyeci olmak isteyen kadın adayların nefes nefese mücadelesi
İstanbul'da itfaiyeci olmak isteyen kadın adaylar uygulama sınavına girdi. Her biri zorlu parkurda, verilen görevleri yerine getirebilmek için nefes nefese mücadele etti.
Bidon taşıdılar, balyozla kamyon lastiği ittiler, şınav çektiler..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiyeci olmak isteyen kadın adaylar, yazılı sınavın ardından zorlu parkurlarda ter döktü.
10 ayrı etapta yarıştılar
Yorgun düşüp yere serilenler de oldu, sonuna kadar direnenler de...
Kronometre tutuldu, adaylar 10 ayrı etapta yarıştı.
541 kişi işe alınacak
Uygulama sınavları 16 Temmuz'a kadar devam edecek.
Başarılı bulunan 541 kişi, İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nda iş başı yapacak.
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