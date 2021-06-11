Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de büfe yangını: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir büfede çıkan yangında iki kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büfede maddi hasar oluştu.
İlçe merkezindeki bir pasajın üst katındaki büfede patlama sesi duyulmasının ardından yangın başladığını görenler durumu itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan Şuayip Ç. ve eşi Fatma Ç, Gelibolu Şehit Koray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şuayip Ç. daha sonra vücudundaki yanıklar nedeniyle Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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