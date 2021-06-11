107 düzensiz göçmen Muğla’da yakalandı
Muğla'nın Datça ve Fethiye ilçelerinde 107 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Datça’da 71 kişi, Fethiye’de 36 kişi olmak üzere 107 düzensiz göçmeni yakaladı.
Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki aramada durdurulan teknede 40 göçmen fark edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca yine Datça açıklarında çalışma yapan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 31 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Şüpheli yelkenli durduruldu
Fethiye ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan yelkenli teknede 36 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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