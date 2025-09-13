Açık 21.1ºC Ankara
AA 13.09.2025 18:36

Su borusu patladı: AVM otoparkını su bastı

Kadıköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait şantiyedeki borunun patlaması nedeniyle yandaki alışveriş merkezinin otoparkını su bastı.

Su borusu patladı: AVM otoparkını su bastı

Acıbadem Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde, İSKİ'ye ait bir şantiyede kazı çalışması sırasında ana isale hattındaki boru patladı.

Tazyikli şekilde etrafa yayılan su, şantiyenin yanındaki alışveriş merkezinin otoparkına giden yol üzerinden akarak, otoparka yöneldi.

Su borusu patladı: AVM otoparkını su bastı

Otoparkı su basarken olay yerine İSKİ ekipleri yönlendirildi.

Çalışmaların ardından suyun akışı kesildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Su borusunun patlaması sonrasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

