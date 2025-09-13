Hafif Sağanak Yağışlı 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 13.09.2025 16:52

Antalya'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4 Eylül'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül'de Döşemealtı ilçesi D-650 kara yolunda, Antalya istikametine ilerleyen Buğrahan Türker'in (25) kullandığı çim tohumu yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çekicinin dorseden ayrıldığı kazada, sürücü Türker olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Türker'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, sol şeritte ilerleyen tırın aniden kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptığı görülüyor.

Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle çekicinin dorseden koptuğu, savrulan parçalardan karşı yönden gelen bazı araçların ise son anda kurtulduğu anlar yer alıyor.

ETİKETLER
Antalya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma personeli şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:09
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
17:01
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında görüntü çekenlere soruşturma
16:49
Küresel Kararlılık Filosu kadınlardan oluşan tekne Gazze yolunda
17:10
Küresel Kararlılık Filosu, Gazze'ye doğru yola çıktı
16:38
Tüketiciler Birliğinden "gizemli kutu dolandırıcılığı" uyarısı
16:33
Yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma personeli şehit oldu
Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin taşındığını duyurdu
Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin taşındığını duyurdu
FOTO FOKUS
Gazze'de açlık savaşı: 2 yaşındaki İmad yaşam mücadelesi veriyor
Gazze'de açlık savaşı: 2 yaşındaki İmad yaşam mücadelesi veriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ