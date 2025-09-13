Antalya'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül'de Döşemealtı ilçesi D-650 kara yolunda, Antalya istikametine ilerleyen Buğrahan Türker'in (25) kullandığı çim tohumu yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çekicinin dorseden ayrıldığı kazada, sürücü Türker olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Türker'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, sol şeritte ilerleyen tırın aniden kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptığı görülüyor.

Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle çekicinin dorseden koptuğu, savrulan parçalardan karşı yönden gelen bazı araçların ise son anda kurtulduğu anlar yer alıyor.