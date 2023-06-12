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Türkiye
AA 12.06.2023 16:14

Su baskınlarının olduğu Ankara'da temizlik çalışmaları sürüyor

Başkentte dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış sonrası su baskınlarının olduğu cadde ve sokaklardaki temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Su baskınlarının olduğu Ankara'da temizlik çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Sıhhiye semtinde, zeminin altında biriken suyu vatandaşlar vidanjörlerle çekmeye çalışırken esnaf da dükkanlarındaki malzemelerden kurtarabildiklerini temizlemeye çalıştı.

Evi su basan Allahvermiş Ulamış, belediye ekiplerine ulaşamadığını ifade ederek, tepki gösterdi. Evindeki eşyaların birçoğunun kullanılamaz hale geldiğini belirten Ulamış, "Harap olduk. İtfaiye ekipleri gelip sadece meydandaki suyu çekti" dedi.

Su baskınlarının olduğu Ankara'da temizlik çalışmaları sürüyor

Esnaf Emrah Önler de yıllardır bu sorunu yaşadıklarını ve zararının çok olduğunu söyledi. Yetkililerden destek beklediğini dile getiren Önler, "Ben ürünlerimi artık kimseye satamam. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde gerek Mansur Bey'den gerekse de Çankaya Belediyesinden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Su baskınlarının olduğu Ankara'da temizlik çalışmaları sürüyor

Belediye ekiplerinin hasarların tespiti için rapor tuttuğunu belirten Önler, rapor sonucuna göre hasarların karşılanacağını söylediklerini aktardı.

Yeğeniyle eksi 2. kattaki evlerinden yüzerek kurtulan Murat Toprakçıoğlu, "İtfaiye sadece hortumları bırakıp gitti. Ekiplere de bir şey diyemeyiz çünkü birçok ev ve iş yeri hasar gördü. Şu anda hala su tahliye ediliyor, tamamen suyun bitmesi yarın sabahı bulur" ifadelerini kullandı.

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