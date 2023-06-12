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Türkiye
AA 12.06.2023 15:45

18 bin flamingo yumurtadan çıktı

"İzmir Kuş Cenneti" ismiyle de bilinen Gediz Deltası'ndaki yapay kuluçka adasında yavru flamingolarla hareketlilik başladı. Bu sene yapay flamingo adasının tamamında 16 bin ile 18 bin arasında flamingo yumurtadan çıktı.

UNESCO Dünya Doğa Mirası adayı Gediz Deltası, zengin yaşam kaynaklarıyla aralarında nesli tehlike altında olan canlıların da bulunduğu yüzlerce türe ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de flamingoların üreme sahasından biri olan bölge, her mevsim çok sayıda su kuşuna yuva oluyor.

Flamingoların bulunduğu Gediz Deltası'nda, mevcut doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 2012 yılında oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adasında her yıl binlerce yavru doğuyor.

18 bin flamingo yumurtadan çıktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekipleri, bu sene de yapay adada üreme dönemi öncesinde hayvanların yuva yapmasını kolaylaştırmak için toprağı çapalayarak yumuşamasını sağladı.

Adanın etrafını ahşap çit ile çeviren ekipler, yumurtaları yabani hayvanlardan korumuş oldu. Adada binlerce yavru yumurtadan çıktı. Yavru flamingolar yumurtadan çıktıktan 20-25 gün sonra suyla tanışıyor.

Yavruların suda toplu olarak bulundukları yere ise "kreş" adı veriliyor. Vakitlerinin büyük bir kısmını burada geçiren yavrular, zaman zaman dünyaya gözlerini açtıkları adaya çıkıyor.

18 bin flamingo yumurtadan çıktı

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip olan yavru flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı olan "artemia salina" ile besleniyor.

Yavru flamingolar, üçüncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.

Yavru flamingoların kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için "İzmir Kuş Cenneti"nde özel önlemler alınıyor.

Kurulan kamera sistemiyle 7 gün 24 saat takip edilip kayıt altına alınan kuşlar, ziyaret merkezinden izlenebiliyor.

18 bin flamingo yumurtadan çıktı

"Ahşap çitlerle flamingoları yaban hayvanlarına karşı koruyoruz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürü Hakan Özdur, Gediz Deltası'nda en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu ve bunun yapay adadan kaynaklandığını söyledi.

Özdur, şu bilgileri verdi:

"Mayıs ayında dünyaya gelen yavru flamingolar, haziran ve temmuz aylarında adanın yanındaki suda ebeveynleri tarafından beslenirler, ağustos ayında da uçma denemeleri yapmaya başlarlar. Bu sene yapay flamingo adasının tamamında 16 bin ile 18 bin arasında flamingonun yumurtadan çıktığına ve hayata tutunduğuna şahit olduk. Biz bu alanı üreme dönemi gelmeden evvel ekibimizle rehabilitasyon çalışmaları yapıyoruz ayrıca adanın etrafında oluşturduğumuz ahşap çitlerle flamingoları yaban hayvanlarına karşı koruyoruz."

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18 bin flamingo yumurtadan çıktı
18 bin flamingo yumurtadan çıktı
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