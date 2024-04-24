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Türkiye
TRT Haber 24.04.2024 12:50

Staff cinsi köpeğin saldırısında sahibi ve 2 kişi yaralandı

Türkiye'de yasaklı ırklardan olan Amerikan staff cinsi bir köpek, hem sahibine hem çevredekilere saldırdı. Adana'daki olayda 3 kişi yaralandı.

Staff cinsi köpeğin saldırısında sahibi ve 2 kişi yaralandı

Türkiye'de yasaklanmış ırklardan bir köpek, sahibine ve diğer iki kişiye saldırdı.

Adana'da Amerikan staff cinsi köpeğin evden kaçması üzerine sahibi ailesiyle birlikte aramaya çıktı.

Sokakta bulunan köpek, kendisini yakalamaya çalışan sahibine saldırdı. Yardım için ailesi koştu ancak bu sefer köpek diğer iki kişiye de saldırdı.

Dakikalarca saldırıya maruz kalan aile yardım istedi. O sırada çevrede bulunan bir kişi köpeği durdurmak için havaya ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kimlikli olduğu belirtilen yasaklı cinsten köpek, sahibinin yakınları tarafından sakinleştirilerek belediye ekiplerine teslim edildi. 

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