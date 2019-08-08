Spor Toto Süper Lig'i 4'üncü sırada bitiren ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Eleme Turundan katılan Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak.

Başkent Prag'daki Generali Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero düdük çalacak

TRT Spor'dan canlı yayınlanacak müsabaka, Sparta Prag’ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Rövanş 15 Ağustos'ta

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve Play-Off turuna yükselen ekip belli olacak. Turu geçen takım ise, Universitatea Craiova-AEK eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Çekya kafilesinde Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth yer aldı.

Trabzonspor'da 4 eksik

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun ile Fıratcan kafilede yer almadı.

Kaynak: TRT Spor / AA