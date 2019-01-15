Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Bakanlığın internet sitesinden öğrenebilecek.
Öğretmen ataması için tercihler, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat 2019'da yapılacak.
Kaynak: AA
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandı.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Bakanlığın internet sitesinden öğrenebilecek.
Öğretmen ataması için tercihler, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat 2019'da yapılacak.
Kaynak: AA