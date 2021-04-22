Türkiye'nin kararlı ve güçlü terörle mücadele politikasıyla güvenlik güçlerince yapılan yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarla bölücü terör örgütüne nefes aldırılmıyor.

PKK terör örgütüne yönelik 2015'ten bu yana düzenlenen operasyonlarda sözde örgüt yöneticisi 465 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 31'inin kırmızı, 27'sinin mavi, 28'inin yeşil, 64'ünün turuncu, 315'inin gri kategoride arandığı tespit edildi.

Teröristlerden 401'inin PKK, 16'sının DHKP-C, 15'inin DEAŞ, 9'unun MLKP, 7'sinin FETÖ, 6'sının TKP/ML mensubu olduğu belirlendi.

Bu yıl terörden arananlar listesine 9 çizik daha atıldı

Yılbaşından bugüne kadar 2'si kırmızı, 3'ü turuncu ve 4'ü gri kategoride olmak üzere 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Halen "www.terorarananlar.pol.tr" internet sitesinde 230'u kırmızı, 100'ü mavi, 102'si yeşil, 192'si turuncu ve 652'si gri kategoride olmak üzere 1276 terörist bulunuyor.

Son 5 senede gözaltına alınan 75 bin 453 terör şüphelisinden 19 bin 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 2016 yılında 3 bin 560 iken geçen yıl 1250, bu yıl 506 ve son 5 yılda toplam 8 bin 650 oldu.

Son 5 yılda teröristlerden 4 bin 107’si ölü, 2 bin 762'si sağ, 1781'i teslim olarak etkisiz hale getirildi. 2016'da 466, bu yıl 150 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il binasının önünde başlayan ve devam eden 'Diyarbakır Anneleri'nin nöbetine bugüne kadar toplam 151 aile katıldı. Eylem süresince de 15 aile evladına kavuştu.

Terör örgütü PKK'ya katılım 2016 yılında 703 iken 2019'da 130, bu yıl ise 30 oldu. Geçen yılın ilk 6 ayında PKK'ya katılım 65 iken bu yılın aynı döneminde bu sayı 21'e düştü.

İkna çalışmaları sonucu 2016 yılında 49, 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da 273, bu yıl 136 ve toplamda 5 yılda 758 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Öte yandan geçen yılın ilk 6 ayında 117, bu yılın ilk 6 ayında ise 92 PKK'lı ikna çalışmalarıyla teslim oldu. İkna çalışmaları kapsamında 12 bin 615 aile ile görüşmeler devam ediyor.

Ayrıca bu yıl, ilk defa yurt içindeki terörist sayısı 500'ün altına düşerek 410-420 oldu. Son 4 yılda yurt içindeki terörist mevcudu yüzde 84 oranına düşürüldü.

