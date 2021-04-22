Beyşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya yolundaki uygulama noktasında, kendilerini görünce yolunu değiştirerek kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünü takip etmeye başladı.

Kısa süre sonra durdurulan otomobildeki sürücü R.O'nun ehliyetinin bulunmadığı ve 6,72 promil alkollü olduğu belirlendi.

Trafikten men edildi, para cezası uygulandı

R.O'nun daha önce 5 defa alkollü olarak araç kullanırken yakalandığı, ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak el konulduğu tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Sigorta ve muayenesi olmadığı belirlenen otomobile el koyarak trafikten men eden ekipler, sürücüye toplam 3 bin 800 lira ceza uyguladı.

"Ben terörist miyim"

Gözaltına alınan R.O, polis ekiplerine, "Etmeyin, yalvarıyorum size" diyerek evrakları imzalamak istemedi, daha sonra ikna edemediği polislere "ben terörist miyim" diye tepki gösterdi.