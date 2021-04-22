Munzur Dağları'nın eteklerinde bulunan 94 Mahallesi’nde besicilik yapan Umutcan Yarar, ilk kez doğum yapan bir keçinin yavrusunu reddettiğini fark etti.

Bunun üzerine oğlağı evlerinde beslemeye karar veren Yarar ailesi, Zazaca dünya anlamına gelen "Dina" ismini verdikleri oğlağı torunları gibi sevmeye başladı.

Aile, kendilerinin bir parçası olarak gördükleri "Dina"nın her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Aile yıkadıkları "Dina"nın tüylerini fön makinesiyle kurutuyor, günde 3 defa biberonla süt içiriyor.

"Mutluluğumuzu onunla baplaşıyoruz"

"Dina"yı torunları gibi gördüklerini söyleyen Gülseren Yarar, "2 torunum var ve kendileri il dışında yaşıyorlar. Salgın nedeniyle buraya gelemiyorlar. Ben de "Dina"yı torunlarımın yerine koydum. Annesi geçen senenin keçisiydi, doğum yaptı ve "Dina"ya sahip çıkmadı. Kendisi neredeyse ölüyordu, biz de hemen onu eve getirdik. Sobanın önünde iyice ısıttık ve biberonla süt verdik. Dina bizim canımız oldu. Etrafımızda oyun oynuyor, biz çok alıştık ona. "Dina" Zazaca bir isim Türkçesi de dünya demek, çünkü kendisi bizim dünyamız oldu. Onunla vakit geçirmek çok güzel ve anlamlı. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olunca herkes can sıkıntısı yaşıyor fakat bizim için hiç sorun değil çünkü biz "Dina" ile güzel güzel vakit geçiriyoruz. Mutluğumuzu ve şefkatimizi onunla paylaşıyoruz" dedi.